Последствия обстрела Запорожья ночью 2 ноября 2025 года

Разрушения после обстрела Запорожья ночью 2 ноября 2025 года. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на воскресенье, 2 ноября, россияне атаковали Запорожье. Есть повреждения в жилом секторе. Травмировались люди.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Последствия ночного обстрела Запорожья

Получили ранения 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Пострадавшим оказывают необходимую помощь медики. На месте удара работают коммунальные службы.

После обстрела остались без электроэнергии почти 58 тысяч абонентов. Энергетики запитают дома этих потребителей, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Скриншот сообщений Ивана Федорова

Напомним, ночью 2 ноября в Запорожье раздавались взрывы. Работала ПВО.

Также мы сообщали о взрывах в Одесской области. Регион в очередной раз оказался под атакой ударных БпЛА.