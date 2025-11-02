Видео
Главная Армия Исчез свет, есть раненые — последствия ночного обстрела Запорожья

Исчез свет, есть раненые — последствия ночного обстрела Запорожья

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 05:33
обновлено: 05:42
Последствия обстрела Запорожья ночью 2 ноября 2025 года
Разрушения после обстрела Запорожья ночью 2 ноября 2025 года. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на воскресенье, 2 ноября, россияне атаковали Запорожье. Есть повреждения в жилом секторе. Травмировались люди.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Последствия ночного обстрела Запорожья

Получили ранения 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Пострадавшим оказывают необходимую помощь медики. На месте удара работают коммунальные службы.

После обстрела остались без электроэнергии почти 58 тысяч абонентов. Энергетики запитают дома этих потребителей, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Ночной обстрел Запорожья 2 ноября 2025 года
Скриншот сообщений Ивана Федорова

Напомним, ночью 2 ноября в Запорожье раздавались взрывы. Работала ПВО.

Также мы сообщали о взрывах в Одесской области. Регион в очередной раз оказался под атакой ударных БпЛА.

электроэнергия Запорожье обстрелы Иван Федоров атака пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
