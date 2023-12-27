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Зміни в правилах мобілізації — коли нардепи голосуватимуть за законопроєкт

27 грудня 2023 13:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зміни в правилах мобілізації — коли нардепи голосуватимуть за законопроєкт
Чоловіки біля військомату. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Уряд пропонує удосконалити підхід до мобілізації в Україні. Голосування за новий законопроєкт щодо цього питання відбудеться у січні.

Про це повідомляє Forbes.

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Суперечливі питання мобілізації

Верховна Рада розгляне урядові законопроєкти про посилення правил мобілізації в Україні протягом найближчого місяця. Ймовірні дати першого голосування — 10-14 січня, повідомили три співрозмовники Forbes серед депутатів фракцій "Слуга народу" та "Голос".

Ухвалити законопроєкт в цілому планують до кінця січня або на початку лютого, каже депутатка з оборонного комітету Марʼяна Безугла.

Найбільш вірогідний сценарій — перед цим документи повернуть уряду на доопрацювання, зазначає один із нардепів зі СН.

У поточній редакції вони навряд чи зберуть достатню кількість голосів у парламентівважає нардеп, який побажав бути анонімним. 

Законопроєкти, зокрема, передбачають суттєве обмеження прав військовозобовʼязаних за порушення правил призову та військової служби.

Нові правила мобілізації

Нові правила мобілізації та демобілізації напрацьовувалися в оборонному комітеті протягом усього року, але фінальний документ навіть для нього став несподіванкою.

Більшість дискусійних норм (щодо обмеження прав осіб, які уникають призову, електронних повісток чи можливої мобілізації людей з інвалідністю третьої групи тощо) зʼявилися після доопрацювання законопроєкту Міністерством оборони, кажуть два нардепи серед членів комітету. 

До законопроєкту не лише додалися нові спірні норми, а й зникли запропоновані комітетом. В першу чергу це стосується ротацій. В Силах оборони понад 1 млн осіб, але безпосередньо на лінії зіткнення — до 300 тисяч. 

"Є підрозділи, які постійно знаходяться в тилу обороняють Сумщину чи кордон із Білоруссю. Це військові, які пройшли підготовку, але їх чомусь не ротують", — заявила нардепка Мар'яна Безугла.

Раніше ми повідомляли, що в Україні хочуть провести облік військовозобов'язаних громадян, які після повномасштабної агресії вирішили втекти за кордон. Цю категорію громадян можуть позбавити певних прав.

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