Изменения в правилах мобилизации — когда нардепы будут голосовать за законопроект
Правительство предлагает усовершенствовать подход к мобилизации в Украине. Голосование за новый законопроект по этому вопросу состоится в январе.
Об этом сообщает Forbes.
Противоречивые вопросы мобилизации
Верховная Рада рассмотрит правительственные законопроекты об ужесточении правил мобилизации в Украине в течение ближайшего месяца. Вероятные даты первого голосования — 10-14 января, сообщили три собеседника Forbes среди депутатов фракций "Слуга народа" и "Голос".
Принять законопроект в целом планируют до конца января или в начале февраля, говорит депутат из оборонного комитета Марьяна Безуглая.
Наиболее вероятный сценарий — перед этим документы вернут правительству на доработку, отмечает один из нардепов из СН.
В текущей редакции они вряд ли соберут достаточное количество голосов у парламентов считает нардеп, пожелавший быть анонимным.
Законопроекты, в частности, предусматривают существенное ограничение прав военнообязанных за нарушение правил призыва и военной службы.
Новые правила мобилизации
Новые правила мобилизации и демобилизации нарабатывались в оборонном комитете в течение всего года, но финальный документ даже стал для него неожиданностью.
Большинство дискуссионных норм (об ограничении прав лиц, избегающих призыва, электронных повесток или возможной мобилизации людей с инвалидностью третьей группы и т.п.) появились после доработки законопроекта Министерством обороны, говорят два нардепа среди членов комитета.
К законопроекту не только добавились новые спорные нормы, но исчезли предложенные комитетом. В первую очередь это касается ротаций. В Силах обороны более 1 млн человек, но непосредственно на линии столкновения — до 300 тысяч.
"Есть подразделения, которые постоянно находятся в тылу, защищают Сумщину или границу с Беларусью. Это военные, которые прошли подготовку, но их почему-то не ротируют", — заявила нардеп Марьяна Безуглая.
Ранее мы сообщали, что в Украине хотят провести учет военнообязанных граждан, которые после полномасштабной агрессии решили скрыться за границу. Эта категория граждан может быть лишена определенных прав.
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