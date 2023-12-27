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Коли Рада ухвалить закон про мобілізацію: думка Гончаренка

27 грудня 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Закон про мобілізацію: коли ухвалить Рада
ЗСУ. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Незрозуміло, скільки часу знадобиться Верховній Раді для розгляду законопроєкту про мобілізацію і взагалі чи буде він підписаний президентом Володимиром Зеленським. 

Наразі його не можна приймати у поданому вигляді у ВР і він точно матиме велику кількість правок.

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Про це Новини.LIVE сказав депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він автор кількох поданих до ВР законопроєктів про демобілізацію.

За словами Гончаренка, наразі неможливо передбачити, скільки часу займе розгляд законопроєкту про мобілізацію в Раді і в якому вигляді він буде прийнятий.

Щонайменше це залежить від кількості засідань парламенту.

"Не готовий сказати, скільки часу триватиме розгляд законопроєкту, але точно, що буде багато правок. Вважаю, що у такому вигляді його приймати не можна. Я подаватиму багато правок, думаю, інші колеги теж. Складно спрогнозувати, коли буде прийнятий закон і вступить в силу", — сказав він.

Загалом прийняття будь-якого законопроєкту можна вкласти в один місяць, каже депутат, але практично це може тривати безкінечну кількість часу.

"Навіть якщо Рада в кінці-кінців прийме законопроєкт, незрозуміло, чи підпише його Зеленський. Бо наприклад, про зниження мобілізаційного віку із 27 до 25 років, який ми прийняли ще навесні, не підписав. Так само нереалізований законопроєкт про повернення 30 тисяч військовим", — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, сьогодні, 26 грудня, під час брифінгу назвав термін, який командування ЗСУ та Міністерство оборони України узгодили для демобілізації військових.

Йдеться про звільнення зі служби у війську після 36 місяців з моменту мобілізації. Також він назвав певні умови, за яких це може відбутися.

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