Законопроект про мобілізацію: що сказав Гончаренко

Депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

Найголовнішим у поданому Кабміном законопроєкті про мобілізацію є встановлення терміну служби. Але 36 місяців — це задовгий період, більше оптимальним є 18 місяців.

Однак судячи із попереднього встановленого терміну військової служби у 36 місяців, схоже, що президент Володимир Зеленський очікує завершення бойових дій на кінець 2023-початок — 2024-го.

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Про це Новини.LIVE сказав депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він автор кількох поданих до ВР законопроєктів про демобілізацію.

"Тема граничного терміну служби повністю ігнорувалася. Але те, що пропонує Кабмін, — 36 місяців — є довгим і на мою думку, це має бути виправлено. Оптимальним терміном служби я вважаю 18 місяців. Але судячи із тих 36 місяців, схоже, що президент Володимир Зеленський очікує завершення бойових дій на кінець 2023-початок — 2024-го", — вважає Гончаренко.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Також, на думку депутата, неправильною є норма про ймовірну мобілізацію інвалідів третьої групи.

"Навіщо призивати людей з інвалідністю третьої групи? Не дуже розумію, чим вони допоможуть війську? Інвалідність третьої групи — суттєві вади здоровʼя. Не бачу в цьому сенсу, і це та норма, яку я не підтримаю. Як і про ТЦК. Не думаю, що це та інституція, яка може обмежувати права та свободи громадян. Все-таки у нас правова держава", — запевнив Гончаренко.

Водночас позитивною новиною є механізм звільнення солдатів строкової служби. Адже багато із них служать уже четвертий рік.

"Теж незрозуміло, чому їх хочуть звільнити аж через 6 місяців після прийняття закону. Строковики у своїй переважній більшості не виконують бойових завдань. І якщо звільнити протягом максимум одного місяця з моменту прийняття законопроєкту, оголень певних ділянок не буде. Це слід виправити", — сказав депутат.

Засідання Верховної Ради. Фото: FB/ВР

Скільки часу займе розгляд законопроєкту про мобілізацію і коли та у якому вигляді він буде прийнятий, за словами Гончаренка, наразі передбачити неможливо. Щонайменше це залежить від кількості засідань парламенту.

Загалом прийняття будь-якого законопроєкту можна вкласти в один місяць, каже депутат, але практично це може тривати безкінечну кількість часу.

Навіть у разі його прийняття незрозуміло, чи підпише Зеленський. Як приклад можна привести законопроєкт про зниження мобілізаційного віку із 27 до 25 років, який ВР прийняла ще 30 травня, однак він досі не підписаний президентом.

"Не готовий сказати, скільки часу триватиме розгляд законопроєкту, але точно, що буде багато правок. Вважаю, що у такому вигляді його приймати не можна. Я подаватиму багато правок, думаю, інші колеги теж. Складно спрогнозувати, коли буде прийнятий закон і вступить в силу. Якщо прийме ВР, невідомо, чи підпише президент. Такі приклади у нас теж є", — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України подав у парламент законопроєкт щодо мобілізації, який одразу набув розголосу серед суспільства та експертного середовища.

Народні депутати коментарі дають неохоче, деякі комітети вважають, що не будуть залучені до обговорення такого важливого для країни закону.