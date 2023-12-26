Законопроект о мобилизации: что сказал Гончаренко

Депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН

Самым главным в поданном Кабмином законопроекте о мобилизации является установление срока службы. Но 36 месяцев — это долгий период, более оптимальным является 18 месяцев.

Однако судя по предыдущему установленному сроку военной службы в 36 месяцев, похоже, что президент Владимир Зеленский ожидает завершения боевых действий в конце 2023-го — начале 2024-го.

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Об этом Новини.LIVE сказал депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он автор нескольких поданных в ВР законопроектов о демобилизации.

"Тема предельного срока службы полностью игнорировалась. Но то, что предлагает Кабмин, — 36 месяцев — долго, и, по моему мнению, это должно быть исправлено. Оптимальным сроком службы я считаю 18 месяцев. Но судя по тем 36 месяцам, похоже, что президент Владимир Зеленский ожидает завершения боевых действий на конец 2023-го — начало 2024-го", — считает Гончаренко.

ВСУ. Фото: Генштаб

Также, по мнению депутата, неправильной является норма о вероятной мобилизации инвалидов третьей группы.

"Зачем призывать людей с инвалидностью третьей группы? Не очень понимаю, чем они помогут войску? Инвалидность третьей группы — существенные недостатки здоровья. Не вижу в этом смысла и это та норма, которую я не поддержу. Как и о ТЦК. Не думаю, что это тот институт, который может ограничивать права и свободы граждан. Все-таки у нас правовое государство", — заверил Гончаренко.

В то же время положительной новостью является механизм увольнения солдат срочной службы. Ведь многие из них служат уже четвертый год.

"Тоже непонятно, почему их хотят уволить спустя 6 месяцев после принятия закона. Срочники в своем подавляющем большинстве не выполняют боевых задач. И если их освободить в течение максимум одного месяца с момента принятия законопроекта, обнажений определенных участков не будет. Это следует исправить", — сказал депутат.

Заседание Верховной Рады. Фото: FB/ВР

Сколько времени займет рассмотрение законопроекта о мобилизации, когда и в каком виде он будет принят, по словам Гончаренко, пока предусмотреть невозможно. По меньшей мере, это зависит от количества заседаний парламента.

В общем, принятие любого законопроекта можно вложить в один месяц, говорит депутат, но практически это может длиться бесконечное количество времени.

Даже в случае его принятия непонятно, подпишет ли его Зеленский. В качестве примера можно привести законопроект о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, который ВР приняла еще 30 мая, однако он до сих пор не подписан президентом.

"Не готов сказать, сколько времени продлится рассмотрение законопроекта, но точно, что будет много правок. Считаю, что в таком виде его принимать нельзя. Я буду подавать много правок, думаю, другие коллеги тоже. Сложно спрогнозировать, когда будет принят закон и вступит в силу. Если примет ВР, неизвестно, подпишет ли президент. Такие примеры у нас тоже есть", — подытожил Гончаренко.

Напомним, Кабинет Министров Украины подал в парламент законопроект о мобилизации, который сразу получил огласку среди общества и экспертной среды.

Народные депутаты комментарии дают неохотно, некоторые комитеты считают, что не будут вовлечены в обсуждение столь важного для страны закона.