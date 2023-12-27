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Когда Рада примет закон о мобилизации: мнение Гончаренко

27 декабря 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Закон о мобилизации: когда примет Рада
ВСУ. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Непонятно, сколько времени понадобится Верховной Раде для рассмотрения законопроекта о мобилизации и будет ли он подписан президентом Владимиром Зеленским.

Пока его нельзя принимать в представленном виде в ВР и он точно будет иметь большое количество правок.

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Об этом Новини.LIVE сказал депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он автор нескольких поданных в ВР законопроектов о демобилизации.

По словам Гончаренко, пока невозможно предсказать, сколько времени займет рассмотрение законопроекта о мобилизации в Раде и в каком виде он будет принят.

По меньшей мере, это зависит от количества заседаний парламента.

"Не готов сказать, сколько времени продлится рассмотрение законопроекта, но точно, что будет много правок. Считаю, что в таком виде его принимать нельзя. Я буду подавать много правок, думаю, другие коллеги тоже. Сложно спрогнозировать, когда будет принят закон и вступит в силу", — сказал он.

В общем, принятие любого законопроекта можно вложиться за один месяц, говорит депутат, но практически это может длиться бесконечное количество времени.

"Даже если Рада в конце концов примет законопроект, непонятно, подпишет ли его Зеленский. Потому что, например, о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, который мы приняли еще весной, он не подписал. Так же нереализованный законопроект о возвращении 30 тысяч военным", – подытожил Гончаренко.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 26 декабря, во время брифинга назвал срок, который командование ВСУ и Министерство обороны Украины согласовали для демобилизации военных.

Речь идет об увольнении со службы в армии после 36 месяцев с момента мобилизации. Также он назвал определенные условия, при которых это может произойти.

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