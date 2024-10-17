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ЗМІ вперше показали, як ГУР запускає дрони "Люті" по території РФ

17 жовтня 2024 10:13
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — як ГУР запускає дрони по Росії
Бійці ГУР запускають дрони по Росії. Фото: CNN
Карина Приходько - Редактор

З початку 2024 року Україна почала застосувати нові ударні дрони "Лютий", які здатні летіти на відстань понад 600 кілометрів. Секретні далекобійні безпілотники з якими працює Головне управління розвідки уразили вже десятки стратегічних об’єктів Росії.

Про це повідомляє CNN

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У матеріалі зазначається, що журналісти кілька днів провели з командою ГУР, які готувались до запуску понад 100 ударних дронів на території Росії у ніч проти 29 вересня. 

запуск дронів Люті по Росії
Дрон "Лютий". Фото: CNN

Розвідники розповіли, що головною ціллю новітніх дронів були склади боєприпасів, а саме вагони потягів, завантажені іранськими ракетами, що стояли на території депо. Українська спецслужба з'ясувала, що "жирна ціль" була розташована на околиці російського села Котлубань у Волгоградській області. Відстань з території України до призначеної цілі — понад 600 кілометрів. 

Посилаючись на слова представників ГУР, видання зазначило, що планування маршрутів до Росії відбувається з таємного місця. Як відомо, дрон "Лютий" можна запрограмувати на понад 1 тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російської ППО. 

пуски дронів по Росії
Представники ГУР планують маршрути дронів. Фото: CNN
удар дронами Лютий по Росії
Представники ГУР планують маршрути дронів. Фото: CNN

Окрім дронів "Люті", спецпризначенці також використовують й інші БпЛА, зокрема вітчизняний "Рубака". За словами бійців ГУР, ці дрони дуже важливі для успішного виконання будь-якого завдання. Мета дуже проста — придушити російську ППО і відвести увагу від "Лютого". Для цього представники української розвідки намагаються робити "мікс" дронів та запускати їх з різних відстаней й з різних місць. 

"Близько 30% усіх безпілотників, які мають запущені, виконують місії приманки, а "Люті" є головними, що призначені для цілі у селищі Котлубань. В інших частинах України приблизно 80 інших співробітників ГУР готують до польоту 90 інших безпілотників", — йдеться у матеріалі. 

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Запуск дрона "Лютий". Фото: CNN

Крім того, повідомляється, що за 2024 рік українські безпілотники здійснили понад 7000 ударів по території Росії, зокрема по важливих військових об'єктах. Деякі з цих атак досягли цілей на відстані понад 1700 км від кордону України.

Водночас у ГУР кажуть, що покращити результативність таких місій могла б західна зброя. За словами розвідників, таке поєднання дозволило б проводити більш ефективні атаки на території Росії.

Що відомо про дрон "Лютий"

У жовтні 2022 року "Укроборонпром" вперше публічно анонсував розробку "Лютого". Цей ударний дрон має вагу понад 200 кг та може нести бойову частину масою 75 кг на відстань більш як 1000 кілометрів. 

дрон Лютий
Характеристики дрона "Лютий". Фото: mil.in.ua

Вже у листопаді 2023 року міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна вийшла на серійне виробництво ударних дронів, аналогічних іранським Shahed-136. Малося на увазі виробництво саме дронів "Лютий". 

За даними низки ЗМІ, приблизна вартість такого дрона  вдвічі більша за попередній ударний дрон "Бобер". Останній, як відомо, закуповував фонд Сергія Притули по 4 млн гривень за борт (близько 100 000 доларів).

Нагадаємо, 29 вересня російські регіони масово атакували безпілотники. Пожежі спалахнули на аеродромі в Єйську та арсеналі в Котлубані. 

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки безпілотників по складах боєприпасів у Торопці Тверської області 18 вересня Росія втратила снарядів на 2-3 місяці війни в Україні. Такий розвиток подій позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити війну довше.

зброя обстріли дрони війна в Україні ГУР Росія

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