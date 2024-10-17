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СМИ впервые показали, как ГУР запускает дроны "Люті" по территории РФ

17 октября 2024 10:13
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — как ГУР запускает дроны по России
Бойцы ГУР запускают дроны по России. Фото: CNN
Карина Приходько - Редактор

С начала 2024 года Украина начала применить новые ударные дроны "Лютий", способные лететь на расстояние более 600 километров. Секретные дальнобойные беспилотники, с которыми работает Главное управление разведки, поразили уже десятки стратегических объектов России.

Об этом сообщает CNN.

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В материале отмечается, что журналисты несколько дней провели с командой ГУР, которые готовились к запуску более 100 ударных дронов на территории России в ночь на 29 сентября.

запуск дронов Февраль по России
Дрон "Лютий". Фото: CNN

Разведчики рассказали, что главной целью новейших дронов были склады боеприпасов, а именно вагоны поездов, загруженные стоящими на территории депо иранскими ракетами. Украинская спецслужба выяснила, что "жирная цель" находилась на окраине российского села Котлубань в Волгоградской области. Расстояние с территории Украины до назначенной цели — более 600 километров.

Ссылаясь на слова представителей ГУР, издание отметило, что планирование маршрутов в Россию происходит из тайного места. Как известно, дрон "Лютий" можно запрограммировать более чем на 1 тысячу различных маршрутных точек, чтобы избежать российской ПВО.

пуски дронов по России
Представители ГУР планируют маршруты дронов. Фото: CNN
удар дронами Февраль по России
Представители ГУР планируют маршруты дронов. Фото: CNN

Кроме дронов "Люті", спецназовцы также используют и другие БпЛА, в том числе отечественный "Рубака". По словам бойцов ГУР, эти дроны очень важны для успешного выполнения любой задачи. Цель очень проста — подавить российскую ПВО и отвести внимание от "Лютого". Для этого представители украинской разведки пытаются делать "микс" дронов и запускать их с разных расстояний и из разных мест.

"Около 30% всех запущенных беспилотников выполняют миссии приманки, а "Люті" являются главными, что предназначены для цели в поселке Котлубань. В других частях Украины примерно 80 других сотрудников ГУР готовят к полету 90 других беспилотников", — говорится в материале.

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Запуск дрона "Лютий. Фото: CNN

Кроме того, сообщается, что за 2024 год украинские беспилотники нанесли более 7000 ударов по территории России, в том числе по важным военным объектам. Некоторые из этих атак достигли целей на расстоянии более 1700 км от границы Украины.

В то же время в ГУР говорят, что улучшить результативность таких миссий могло бы западное оружие. По словам разведчиков, такое сочетание позволило проводить более эффективные атаки на территории России.

Что известно о дроне "Лютий"

В октябре 2022 года "Укроборонпром" впервые публично анонсировал разработку "Лютого". Этот ударный дрон весит более 200 кг и может нести боевую часть массой 75 кг на расстояние более 1000 километров.

дрон Февраль
Характеристики дрона "Лютий". Фото: mil.in.ua

Уже в ноябре 2023 года министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина вышла на серийное производство ударных дронов, аналогичных иранским Shahed-136. Имелось в виду производство именно дронов "Лютий".

По данным ряда СМИ, приблизительная стоимость такого дрона вдвое больше предыдущего ударного дрона "Бобер". Последний, как известно, закупал фонд Сергея Притулы по 4 млн. гривен за борт (около 100 000 долларов).

Напомним, 29 сентября российские регионы массово атаковали беспилотники. Пожары загорелись на аэродроме в Ейске и арсенале в Котлубане.

Также мы сообщали, что в результате атаки беспилотников по складам боеприпасов в Торопце Тверской области 18 сентября Россия потеряла снаряды на 2-3 месяца войны в Украине. Такое развитие событий лишает российскую военную логистику возможностей продолжить войну дольше.

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