ЗМІ назвали дату наступного засідання "Рамштайн"

Засідання у форматі "Рамштайн". Фото: Міноборони

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться вже 9 січня. Деталі зустрічі наразі лишаються в таємниці.

Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода з посиланням пресслужбу Військово-повітряних сил США.

Читайте також:

Наступна зустріч "Рамштайну"

"Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня 2025 року", — повідомляє видання.

Наразі лишається невідомим, чи буде засідання "Рамштайну" відбуватися в очному форматі чи онлайн.

Варто зазначити, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що нове засідання "Рамштайну" відбудеться у січні 2025 року. Проте очільник Міноборони не озвучував дату, на яку заплановане засідання.

Формат "Рамштайн"

Після повномасштабного вторгнення Росії до України союзники нашої держави створили окремий формат для надання військової допомоги.

Першу зустріч Контактна група з оборони України провела на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Після цього засідання партнерів отримали однойменну назву.

Засідання "Рамштайну" проходять в очному форматі та онлайн. За час повномасштабного вторгнення відбулися вже 24 зустрічі у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна продовжує посилювати свої відносини з НАТО, що сприяє кращій координації у наданні військової допомоги. Також міністр оборони Умєров провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном щодо наступної зустрічі "Рамштайн".