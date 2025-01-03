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СМИ назвали дату следующего заседания "Рамштайн"

3 января 2025 11:49
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
СМИ назвали дату следующего заседания "Рамштайн"
Заседание в формате "Рамштайн". Фото: Минобороны
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Следующее заседание "Рамштайна" состоится уже 9 января. Детали встречи пока остаются в тайне.

Об этом сообщает корреспондентка Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США

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Следующая встреча "Рамштайна"

"Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января 2025 года", — сообщает издание.

Пока остается неизвестным, будет ли заседание "Рамштайн" проходить в очном формате или онлайн.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что новое заседание "Рамштайна" состоится в январе 2025 года.

Формат "Рамштайн"

После полномасштабного вторжения России в Украину союзники нашего государства создали отдельный формат для оказания военной помощи.

Первую встречу Контактная группа по обороне Украины провела на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. После этого заседания партнеров получили одноименное название.

Заседания "Рамштайна" проходят в очном формате и онлайн. За время полномасштабного вторжения состоялись уже 24 встречи в формате "Рамштайн".

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает усиливать свои отношения с НАТО, что способствует лучшей координации в предоставлении военной помощи. Также министр обороны Умеров провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином относительно следующей встречи "Рамштайн".

США военная помощь Рамштайн война в Украине Рустем Умеров

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