Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Рустем Умєров та Ллойд Остін провели розмову — про що домовились arrow

Рустем Умєров та Ллойд Остін провели розмову — про що домовились

9 грудня 2024 05:44
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Міністри оборони України США домовились про потужну підтримку України
Рустем Умєров та Ллойд Остін. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Міністр Оборони США Ллойд Остін та Міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову стосовно підтримки України. Під час розмови двоє посадовців обговорили питання планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"). 

Про це повідомляється на офіційному сайти Міноборони США

Читайте також:

Про що домовились Остін та Умєров

Як повідомив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, сторони обмінялися інформацією щодо останніх подій на фронті та допомоги США у сфері безпеки Україні. Міністр Остін підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів надавати Україні необхідну допомогу для протидії російській агресії.

Крім того, міністри обговорили подальшу координацію дій міжнародних партнерів з метою надання всебічної підтримки Україні та визначили важливість тісної комунікації між обома країнами.

Раніше Умєров повідомив про запуск реформи ВЛК, завдяки якій військовозобов'язані зможуть самостійно обирати цивільний заклад охорони здоров'я для проходження медогляду. За його словами, таким чином проходження ВЛК стане більш швидким, зручним і без корупційних ризиків.

Також міністр оборони зазначав, що Україна розпочала серійне виробництво ракети "Паляниця". Використання цієї зброї непотрібно узгоджувати із західними партнерами, адже вона суто українська.

США військова допомога Ллойд Остін війна в Україні Умєров

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:05 Є умови — як в Україні відчужують майно під час війни

07:01 Клієнтам ПриватБанку блокують рахунки під час онлайн-шопінгу

06:52 Чоловіка співачки Бейонсе звинуватили у згвалтуванні підлітка

06:40 Алюміній можна дорого продати на брухт — яка ціна на 1 кг металу

06:36 Життя без проблем — ТОП-4 країни у світі з найменшими податками

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:21 2024 рік побив рекорд спеки — що очікувати в наступному році

06:14 Поразка Асада є поразкою Путіна — аналітики ISW роз'яснили чому

06:10 У 2025-му правила виходу на пенсію зміняться — що треба знати

06:01 Ощадбанк блокує рахунки пенсіонерів з інвалідністю — деталі

05:44 Рустем Умєров та Ллойд Остін провели розмову — про що домовились

07:05 Є умови — як в Україні відчужують майно під час війни

07:01 Клієнтам ПриватБанку блокують рахунки під час онлайн-шопінгу

06:52 Чоловіка співачки Бейонсе звинуватили у згвалтуванні підлітка

06:40 Алюміній можна дорого продати на брухт — яка ціна на 1 кг металу

06:36 Життя без проблем — ТОП-4 країни у світі з найменшими податками

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:21 2024 рік побив рекорд спеки — що очікувати в наступному році

06:14 Поразка Асада є поразкою Путіна — аналітики ISW роз'яснили чому

06:10 У 2025-му правила виходу на пенсію зміняться — що треба знати

06:01 Ощадбанк блокує рахунки пенсіонерів з інвалідністю — деталі

05:44 Рустем Умєров та Ллойд Остін провели розмову — про що домовились

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут