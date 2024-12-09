Міністри оборони України США домовились про потужну підтримку України

Рустем Умєров та Ллойд Остін. Фото: Reuters

Міністр Оборони США Ллойд Остін та Міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову стосовно підтримки України. Під час розмови двоє посадовців обговорили питання планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

Про це повідомляється на офіційному сайти Міноборони США.

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Про що домовились Остін та Умєров

Як повідомив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, сторони обмінялися інформацією щодо останніх подій на фронті та допомоги США у сфері безпеки Україні. Міністр Остін підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів надавати Україні необхідну допомогу для протидії російській агресії.

Крім того, міністри обговорили подальшу координацію дій міжнародних партнерів з метою надання всебічної підтримки Україні та визначили важливість тісної комунікації між обома країнами.

Раніше Умєров повідомив про запуск реформи ВЛК, завдяки якій військовозобов'язані зможуть самостійно обирати цивільний заклад охорони здоров'я для проходження медогляду. За його словами, таким чином проходження ВЛК стане більш швидким, зручним і без корупційних ризиків.

Також міністр оборони зазначав, що Україна розпочала серійне виробництво ракети "Паляниця". Використання цієї зброї непотрібно узгоджувати із західними партнерами, адже вона суто українська.