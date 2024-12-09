Министры обороны Украины США договорились о мощной поддержке Украины

Рустем Умеров и Ллойд Остин. Фото: Reuters

Министр Обороны США Ллойд Остин и Министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор о поддержке Украины. В ходе разговора два чиновника обсудили вопросы планирования следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.

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О чем договорились Остин и Умеров

Как сообщил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, стороны обменялись информацией о последних событиях на фронте и помощи США в сфере безопасности Украины. Министр Остин подтвердил обязательство Соединенных Штатов оказывать Украине необходимую помощь для противодействия российской агрессии.

Кроме того, министры обсудили дальнейшую координацию действий международных партнеров для оказания всесторонней поддержки Украине и определили важность тесной коммуникации между обеими странами.

Ранее Умеров сообщил о запуске реформы ВЛК, благодаря которой военнообязанные смогут самостоятельно выбирать гражданское учреждение здравоохранения для прохождения медосмотра. По его словам, таким образом, прохождение ВЛК станет более быстрым, удобным и без коррупционных рисков.

Также министр обороны отмечал, что Украина начала серийное производство ракеты "Паляница". Использование этого оружия не нужно согласовывать с западными партнерами, ведь оно чисто украинское.