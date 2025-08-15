Денис Шмигаль ухвалив нові рішення для зменшення бюрократії у війську

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль ухвалив нові рішення на доручення Президента України Володимира Зеленського. Головні зміни стосуюються зменшення бюрократії у ввійську та підвищення його обороноздатності.

Про це міністр повідомив у своєму Telegram у п'ятницю, 15 серпня.

Реклама

Читайте також:

Шмигаль ухвалив нові рішення для Міноборони

Як повідомив міністр, завдяки ухваленим змінам, вдасться спросити закупівлю траспортних засобів для ЗСУ. Відтепер бойові підрозділи матимуть право купувати вживані пікапи, квадроцикли та мотоцикли за спрощеною процедурою.

"Спрощуємо закупівлю пікапів бойовими підрозділами. Військові частини зможуть купувати вживані транспортні засоби (пікапи, квадроцикли, мотоцикли) за спрощеною процедурою. Ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість", — повідомив Шмигаль.

Крім того, змінено порядок списання військового майна. Тепер командири зможуть самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість майна не перевищує 1,7 млн грн.

"Спрощуємо списання військового майна. Оновлений алгоритм дозволить командирам самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість військового майна не перевищує 1,7 млн грн. Строки списання також будуть скорочені. Буде урегульовано особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів. Мінімізуємо бюрократичне навантаження на бойові підрозділи", — додав міністр оборони.

Заява Дениса Шмигаля. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, 15 серпня Володимир Зеленський провів Ставку, на якій було обговорено три ключові питання.

Крім того, стало відомо, що батальйони ЗСУ отримають по 7 млн гривень.