Денис Шмыгаль принял новые решения для уменьшения бюрократии в армии

Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль принял новые решения по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Главные изменения касаются уменьшения бюрократии в армии и повышения ее обороноспособности.

Об этом министр сообщил в своем Telegram в пятницу, 15 августа.

Шмыгаль принял новые решения для Минобороны

Как сообщил министр, благодаря принятым изменениям, удастся упростить закупку траспортных средств для ВСУ. Отныне боевые подразделения будут иметь право покупать подержанные пикапы, квадроциклы и мотоциклы по упрощенной процедуре.

"Упрощаем закупку пикапов боевыми подразделениями. Воинские части смогут покупать подержанные транспортные средства (пикапы, квадроциклы, мотоциклы) по упрощенной процедуре. Цена будет определяться на основании экспертного заключения или отчета об оценке имущества, устанавливающего ориентировочную рыночную стоимость", — сообщил Шмыгаль.

Кроме того, изменен порядок списания военного имущества. Теперь командиры смогут самостоятельно утверждать единые акты списания, если стоимость имущества не превышает 1,7 млн грн.

"Упрощаем списание военного имущества. Обновленный алгоритм позволит командирам самостоятельно утверждать единые акты списания, если стоимость военного имущества не превышает 1,7 млн грн. Сроки списания также будут сокращены. Будут урегулированы особенности списания беспилотников, боеприпасов и их компонентов. Минимизируем бюрократическую нагрузку на боевые подразделения", — добавил министр обороны.

Заявление Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, 15 августа Владимир Зеленский провел Ставку, на которой были обсуждены три ключевых вопроса.

Кроме того, стало известно, что батальоны ВСУ получат по 7 млн гривен.