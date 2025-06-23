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Головна Армія Журналіст чотири роки провів у в'язниці у РФ — його катували

Журналіст чотири роки провів у в'язниці у РФ — його катували

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Дата публікації: 23 червня 2025 00:15
З російської в'язниці звільнили українського журналіста Владислава Єсипенка
Владислав Єсипенко. Фото: nv.ua
Ключові моменти Звільнення українського кореспондента з російської тюрми

Українського журналіста Владислава Єсипенка звільнили з російської неволі. У в'язниці він провів чотири роки.

Про це повідомляє RFE.

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Звільнення українського кореспондента з російської тюрми

До ув'язнення Єсипенко був позаштатним кореспондентом "Радіо Свобода" та проєкту "Крим.Реалії". ФСБ повідомила про його затримання 16 березня 2021 року.

За словами президента "Радіо Свобода" Стіва Капуса, у в'язниці Владислава Єсипенка катували.

"Протягом понад чотирьох років Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму. За це його катували фізично та психологічно", — зазначив Капус.

Російська спецслужба звинувачувала Єсипенка у шпигунстві для української розвідки. Журналіст свою провину не визнавав. У 2022 році йому призначили покарання у вигляді шести років ув'язнення.

Нагадаємо, 20 червня з російського полону повернули військових, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров'ям. Усі вони є солдатами й сержантами.

Також ми повідомляли, що нардеп Віталій Войцехівський розповів, як катували українських військовополонених у російських колоніях. На тілі майже всіх хлопців, які повернулися на Батьківщину, сліди від електрошокерів.

журналісти в'язниця ув'язнені тортури Росія
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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