Из российской тюрьмы освободили украинского журналиста Владислава Есипенко

Журналист четыре года провел в тюрьме в РФ — его пытали
Украинского журналиста Владислава Есипенко освободили из российской неволи. В тюрьме он провел четыре года.
Об этом сообщает RFE.
Освобождение украинского корреспондента из российской тюрьмы
До заключения Есипенко был внештатным корреспондентом "Радио Свобода" и проекта "Крым.Реалии". ФСБ сообщила о его задержании 16 марта 2021 года.
По словам президента "Радио Свобода" Стива Капуса, в тюрьме Владислава Есипенко пытали.
"В течение более четырех лет Влада произвольно наказывали за преступление, которого он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму. За это его пытали физически и психологически", — отметил Капус.
Российская спецслужба обвиняла Есипенко в шпионаже для украинской разведки. Журналист свою вину не признавал. В 2022 году ему назначили наказание в виде шести лет заключения.
Напомним, 20 июня из российского плена вернули военных, которые имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем. Все они являются солдатами и сержантами.
Также мы сообщали, что нардеп Виталий Войцеховский рассказал, как пытали украинских военнопленных в российских колониях. На теле почти всех ребят, которые вернулись на Родину, следы от электрошокеров.
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