Из российской тюрьмы освободили украинского журналиста Владислава Есипенко

Владислав Есипенко. Фото: nv.ua

Украинского журналиста Владислава Есипенко освободили из российской неволи. В тюрьме он провел четыре года.

Об этом сообщает RFE.

Реклама

Читайте также:

Освобождение украинского корреспондента из российской тюрьмы

До заключения Есипенко был внештатным корреспондентом "Радио Свобода" и проекта "Крым.Реалии". ФСБ сообщила о его задержании 16 марта 2021 года.

По словам президента "Радио Свобода" Стива Капуса, в тюрьме Владислава Есипенко пытали.

"В течение более четырех лет Влада произвольно наказывали за преступление, которого он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму. За это его пытали физически и психологически", — отметил Капус.

Российская спецслужба обвиняла Есипенко в шпионаже для украинской разведки. Журналист свою вину не признавал. В 2022 году ему назначили наказание в виде шести лет заключения.

Напомним, 20 июня из российского плена вернули военных, которые имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем. Все они являются солдатами и сержантами.

Также мы сообщали, что нардеп Виталий Войцеховский рассказал, как пытали украинских военнопленных в российских колониях. На теле почти всех ребят, которые вернулись на Родину, следы от электрошокеров.