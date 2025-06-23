Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Журналист четыре года провел в тюрьме в РФ — его пытали

Журналист четыре года провел в тюрьме в РФ — его пытали

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 00:15
Из российской тюрьмы освободили украинского журналиста Владислава Есипенко
Владислав Есипенко. Фото: nv.ua
Ключові моменти Освобождение украинского корреспондента из российской тюрьмы

Украинского журналиста Владислава Есипенко освободили из российской неволи. В тюрьме он провел четыре года.

Об этом сообщает RFE.

Реклама
Читайте также:

Освобождение украинского корреспондента из российской тюрьмы

До заключения Есипенко был внештатным корреспондентом "Радио Свобода" и проекта "Крым.Реалии". ФСБ сообщила о его задержании 16 марта 2021 года.

По словам президента "Радио Свобода" Стива Капуса, в тюрьме Владислава Есипенко пытали.

"В течение более четырех лет Влада произвольно наказывали за преступление, которого он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму. За это его пытали физически и психологически", — отметил Капус.

Российская спецслужба обвиняла Есипенко в шпионаже для украинской разведки. Журналист свою вину не признавал. В 2022 году ему назначили наказание в виде шести лет заключения.

Напомним, 20 июня из российского плена вернули военных, которые имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем. Все они являются солдатами и сержантами.

Также мы сообщали, что нардеп Виталий Войцеховский рассказал, как пытали украинских военнопленных в российских колониях. На теле почти всех ребят, которые вернулись на Родину, следы от электрошокеров.

журналисты тюрьма заключенные пытки Россия
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации