Україна
Жорін застерігає про загрозу критичної ситуації на фронті

Жорін застерігає про загрозу критичної ситуації на фронті

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 23:39
Оновлено: 23:39
Ситуація на фронті критична - Жорін про погіршення обстановки на передовій
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив про різке погіршення обстановки на передовій. За його словами, поки обговорення можливих переговорів триває у публічному просторі, ситуація на фронті невпинно ускладнюється.

Про це Жорін написав у Telegram у понеділок, 24 листопада.

Читайте також:
Жорін попередив про критичну ситуацію на фронті - фото 1
Допис Жоріна. Фото: скриншот

Ситуація на фронті критична

Жорін зазначив, що на окремих ділянках лінії зіткнення українські підрозділи наблизяться до критичної межі, якщо в найближчий час не буде ухвалено термінових рішень. 

"Насправді, такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю. Питання зараз не у втраті певних населених пунктів, а в цілому в значному покращенні оперативного становища ворога на цілих напрямках", — написав він.

За словами підполковника, нинішні ризики виходять далеко за межі можливої втрати окремих населених пунктів. Йдеться про значні зміни у балансі сил, якими ворог уже користується.

Коментуючи дискусії навколо пунктів можливих угод, Жорін висловив переконання, що їх виконання не буде гарантоване — ані з боку Росії, ані в частині західних безпекових гарантій.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповів, що Росія посилює наступ на півдні. Ворог хоче повторити сценарії, які раніше використовував на інших ділянках фронту.

Також ми повідомляли, що росіяни проявляють активність на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Щодоби відбуваються близько десяти штурмів.

війна ЗСУ армія війна в Україні Максим Жорін
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
