Ситуация на фронте критическая - Жорин об ухудшении обстановки на передовой

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил о резком ухудшении обстановки на передовой. По его словам, пока обсуждение возможных переговоров продолжается в публичном пространстве, ситуация на фронте неуклонно усложняется.

Об этом Жорин написал в Telegram в понедельник, 24 ноября.

Ситуация на фронте критическая

Жорин отметил, что на отдельных участках линии соприкосновения украинские подразделения близятся к критической черте, если в ближайшее время не будет принято срочных решений.

"На самом деле, такой скорости продвижения врага я давно не помню. Вопрос сейчас не в потере определенных населенных пунктов, а в целом в значительном улучшении оперативного положения врага на целых направлениях", — написал он.

По словам подполковника, нынешние риски выходят далеко за пределы возможной потери отдельных населенных пунктов. Речь идет о значительных изменениях в балансе сил, которыми враг уже пользуется.

Комментируя дискуссии вокруг пунктов возможных соглашений, Жорин выразил убеждение, что их выполнение не будет гарантировано — ни со стороны России, ни в части западных гарантий безопасности.

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, что Россия усиливает наступление на юге. Враг хочет повторить сценарии, которые ранее использовал на других участках фронта.

Также мы сообщали, что россияне проявляют активность на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Ежесуточно происходят около десяти штурмов.