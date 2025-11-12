Видео
Україна
Видео

Главная Армия До десяти штурмов в сутки — ситуация на Курском направлении

До десяти штурмов в сутки — ситуация на Курском направлении

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 21:22
обновлено: 22:24
Россияне усиливают штурмовые действия на Курском и Северо-Слобожанском направлениях
Российские военнослужащие. Фото иллюстративное: росСМИ

Россияне проявляют активность на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. В частности, речь идет об активизации штурмовых действий.

Об этом в эфире Ранок.LIVE в среду, 12 ноября, сообщил начальник пресс-службы бригады "Стальной кордон" Иван Шевцов.

Читайте также:

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях

По словам военного, на штурмы противник обычно отправляется маленькими группами, которые состоят из двух или трех военных, но на этой неделе оккупанты изменили тактику. Штурмовать позицию защитников Украины отправились несколько десятков бойцов.

"Если неделю назад на Курском направлении было 1–2 штурма в сутки, то сейчас их десять... Непосредственно два штурма отбили бойцы "Стального кордона"... Практически вся штурмовая группа вражеская, практически 40 военнослужащих, была уничтожена с помощью беспилотников", — рассказал Иван Шевцов.

Также он добавил, что во время плохой погоды, когда идет дождь, враг почти не применяет авиацию ни для разведки, ни для нанесения ударов.

Ранее командир 214-го отдельного штурмового батальона Антон Лавринюк объяснил, какую тактику применяют россияне во время штурмов. Речь идет о массированных волновых атаках.

Напомним, 8 ноября украинские войска отбили 80 вражеских атак на востоке страны, в частности, в Покровске. В городе продолжаются уличные бои.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
