Военный раскрыл тактику россиян во время штурмов

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 19:04
обновлено: 19:05
Антон Лавринюк рассказал, какая тактика у РФ на фронте - видео
Российские войска. Фото: armyinform

На фронте враг активизировал штурмовые действия, используя тактику массированных волновых атак. Несмотря на численное превосходство противника и сложные погодные условия, украинские защитники успешно сдерживают все попытки прорыва.

Об этом рассказал командир 214-го отдельного штурмового батальона Антон Лавринюк в эфире Ранок.LIVE.

Какая тактика у россиян на поле боя

По словам военного, противник имеет численное преимущество в живой силе и пытается истощить украинские подразделения, бросая в бой одну штурмовую группу за другой.

"Враг имеет преимущество в количестве живой силы. Они как камикадзе, с ними никто не считается. Если идет одна группа, и ее уничтожают, то дальше идет вторая, третья, четвертая. На прошлой неделе было ухудшение погодных условий и враг это пытался использовать наиболее эффективно. Он пытается во время тумана и дождя сразу запускать автомобильную технику и пешеходным порядком проходить по 3-4 направлениям. Пытается найти дыру, в которую можно просочиться и стягивать войска, но такие случаи были отбиты", — поделился Лавринюк.

Зато на напряженных участках фронта, по словам военного, кроме украинских бригад также действуют штурмовые подразделения, которые не дают российским оккупантам идти в усиленное наступление.

Напомним, ранее блогер рассказал, как ГУР удается разрушить российскую авиацию изнутри.

А также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте и отреагировал на увеличение штурмов россиян.

российские войска война в Украине фронт ситуация на фронте штурм
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
