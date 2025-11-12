Антон Лавринюк розповів, яка тактика в РФ на фронті — відео

Російські війська. Фото: armyinform

На фронті ворог активізував штурмові дії, використовуючи тактику масованих хвильових атак. Попри чисельну перевагу противника та складні погодні умови, українські захисники успішно стримують усі спроби прориву.

Про це розповів командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк в ефірі Ранок.LIVE.

Яка тактика в росіян на полі бою

За словами військового, противник має чисельну перевагу у живій силі й намагається виснажити українські підрозділи, кидаючи в бій одну штурмову групу за іншою.

"Ворог має перевагу у кількості живої сили. Вони як камікадзе, з ними ніхто не рахується. Якщо йде одна група, і її знищують, то далі йде друга, третя, четверта. Минулого тижня було погіршення погодних умов і ворог це намагався використати найбільш ефективно. Він намагається під час туману і дощу одразу запускати автомобільну техніку і пішохідним порядком проходити по 3-4 напрямкам. Намагається знайти дірку, у якій можна просочитися і стягувати війська, але такі випадки були відбиті", — поділився Лавринюк.

Натомість на напружених ділянках фронту, за словами військового, окрім українських бригад також діють штурмові підрозділи, які не дають російським окупантам йти у посилений наступ.

