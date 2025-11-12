Відео
Головна Армія До десяти штурмів на добу — ситуація Курському напрямку

До десяти штурмів на добу — ситуація Курському напрямку

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 21:22
Оновлено: 21:22
Росіяни посилюють штурмові дії на Курському та Північно-Слобожанському напрямках
Російські військовослужбовці. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни проявляють активність на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Зокрема, йдеться про активізацію штурмових дій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE в середу, 12 листопада, повідомив начальник пресслужби бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

Читайте також:

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках

За словами військового, на штурми противник зазвичай відправляється маленькими групами, які складаються із двох або трьох військових, але цього тижня окупанти змінили тактику. Штурмувати позицію захисників України вирушили кілька десятків бійців.

"Якщо тиждень тому на Курському напрямку було 1–2 штурми за добу, то зараз їх десять... Безпосередньо два штурми відбили бійці "Сталевого кордону"... Практично вся штурмова група ворожа, практично 40 військовослужбовців, була знищена за допомогою безпілотників", — розповів Іван Шевцов.

Також він додав, що під час поганої погоди, коли йде дощ, ворог майже не застосовує авіацію ані для розвідки, ані для завдання ударів.

Раніше командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк пояснив, яку тактику застосовують росіяни під час штурмів. Йдеться про масовані хвильові атаки.

Нагадаємо, 8 листопада українські війська відбили 80 ворожих атак на сході країни, зокрема, у Покровську. У місті тривають вуличні бої.

армія війна в Україні військовослужбовці фронт ситуація на фронті штурм
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
