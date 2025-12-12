Відео
Жорін розповів про ставлення до мобілізованих у Росії

Жорін розповів про ставлення до мобілізованих у Росії

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 07:59
Жорін заявив, що у Росії не планують, щоб мобілізовані довго жили
Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін розповів, як у Росії ставляться до мобілізованих. Він зазначив, що країна-агресор не має наміру, щоб мобілізовані довго прожили.

Про це Максим Жорін розповів в ефірі День.LIVE.

Жорін про мобілізованих у Росії

Максим Жорін зазначив, що матеріальне та підготовче забезпечення більшості російських підрозділів залишається на вкрай низькому рівні. За його словами, мовиться не просто про брак комфорту, часто це навіть не дотягує до мінімального "базового" рівня.

"Насправді у них дуже базове забезпечення, як бойової підготовки, воно надзвичайно обмежене. Так само і по забезпеченню харчовому, майновому тощо. Воно максимально обмежене, навіть до базового не дотягує.

На них ніхто і не збирався витрачати більше коштів. В цій країні абсолютно інакше ставляться до своїх людей, тому вони з самого початку абсолютно свідомо приймають таке рішення, що ці люди будуть жити досить короткий проміжок часу, а відповідно витрачати на них силу та ресурси немає сенсу", — пояснив український військовий. 

Водночас він додав, що паралельно з цим росіяни значно активніше фінансують інші напрямки — зокрема безпілотні підрозділи, які вже отримують зовсім інші стандарти забезпечення.

Нещодавно Жорін розповів, як російським армійцям вдається просуватися на фронті попри суттєві втрати.

Також Жорін розкрив тактику російських окупантів на основних ділянках фронту.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
