Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Жорин рассказал об отношении к мобилизованным в России

Жорин рассказал об отношении к мобилизованным в России

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 07:59
Жорин заявил, что в России не планируют, чтобы мобилизованные долго жили
Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин рассказал, как в России относятся к мобилизованным. Он отметил, что страна-агрессор не намерена, чтобы мобилизованные долго прожили.

Об этом Максим Жорин рассказал в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Жорин о мобилизованных в России

Максим Жорин отметил, что материальное и подготовительное обеспечение большинства российских подразделений остается на крайне низком уровне. По его словам, речь идет не просто о недостатке комфорта, часто это даже не дотягивает до минимального "базового" уровня.

"На самом деле у них очень базовое обеспечение, как боевой подготовки, оно чрезвычайно ограничено. Так же и по обеспечению пищевому, имущественному и тому подобное. Оно максимально ограничено, даже до базового не дотягивает.

На них никто и не собирался тратить больше средств. В этой стране совершенно иначе относятся к своим людям, поэтому они с самого начала абсолютно сознательно принимают такое решение, что эти люди будут жить достаточно короткий промежуток времени, а соответственно тратить на них силу и ресурсы нет смысла", — объяснил украинский военный.

В то же время он добавил, что параллельно с этим россияне значительно активнее финансируют другие направления — в частности беспилотные подразделения, которые уже получают совсем другие стандарты обеспечения.

Недавно Жорин рассказал, как российским армейцам удается продвигаться на фронте несмотря на существенные потери.

Также Жорин раскрыл тактику российских оккупантов на основных участках фронта.

россияне армия военные война в Украине Россия Максим Жорин
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации