Жорин заявил, что в России не планируют, чтобы мобилизованные долго жили

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин рассказал, как в России относятся к мобилизованным. Он отметил, что страна-агрессор не намерена, чтобы мобилизованные долго прожили.

Об этом Максим Жорин рассказал в эфире День.LIVE.

Жорин о мобилизованных в России

Максим Жорин отметил, что материальное и подготовительное обеспечение большинства российских подразделений остается на крайне низком уровне. По его словам, речь идет не просто о недостатке комфорта, часто это даже не дотягивает до минимального "базового" уровня.

"На самом деле у них очень базовое обеспечение, как боевой подготовки, оно чрезвычайно ограничено. Так же и по обеспечению пищевому, имущественному и тому подобное. Оно максимально ограничено, даже до базового не дотягивает.

На них никто и не собирался тратить больше средств. В этой стране совершенно иначе относятся к своим людям, поэтому они с самого начала абсолютно сознательно принимают такое решение, что эти люди будут жить достаточно короткий промежуток времени, а соответственно тратить на них силу и ресурсы нет смысла", — объяснил украинский военный.

В то же время он добавил, что параллельно с этим россияне значительно активнее финансируют другие направления — в частности беспилотные подразделения, которые уже получают совсем другие стандарты обеспечения.

