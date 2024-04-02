Жорін різко розкритикував механізм ухвалення законопроєкту про мобілізацію

Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот

Майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив на потребі оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні. На його думку, затягування цього процесу передбачає велику небезпеку.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у понеділок, 1 квітня.

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Гальмування мобілізації

"Затягування ухвалення закону про мобілізацію і взагалі гальмування процесу мобілізації — це вкрай дивна та небезпечна ситуація. І прибирання звідти норм про обмеження для ухилянтів теж. І так політизували це питання — то цифри якісь вигадуючи, то ініціативи типу бронювання за гроші. Замість прийняття нагальних рішень вже четвертий місяць у медіа відбувається цирк, а на порядку денному "головним питанням" стає блокування Телеграму", — зазначив військовий.

Жорін наголосив на важливості оновлення законодавства в Україні, встановлення чітких механізмів реєстрації військовозобов'язаних та відповідальності. Опісля треба переглянути систему відбору та підготовки, а також "багато інших важливих аспектів, а не заяви пусті безкінечно слухати".

"Всі так обурюються відсутністю рішень від Конгресу США, але в нас парламент правки до одного законопроєкту не може розглянути вже понад місяць", — додав майор ЗСУ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Максима Жоріна

Коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки завершив аналіз понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію. У Раді розповіли, коли розглянуть документ.

Також ми повідомляли, що нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко розповів, на якому етапі перебуває розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Додамо, що секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко та член Комітету Федір Веніславський назвали питання, які залишилося розглянути в законопроєкті.