Жорин подверг резкой критике механизм принятия законопроекта о мобилизации

Майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот

Майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отметил необходимость обновления законодательства о мобилизации в Украине. По его мнению, затягивание этого процесса предусматривает большую опасность.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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Торможение мобилизации

"Затягивание принятия закона о мобилизации и вообще торможение процесса мобилизации — это крайне странная и опасная ситуация. И уборка оттуда норм об ограничениях для уклонистов тоже. И так политизировали этот вопрос — цифры какие-то придумывая, то инициативы типа бронирования за деньги. Вместо принятия неотложных решений уже четвертый месяц в медиа проходит цирк, а в повестке дня "главным вопросом" становится блокирование Телеграма", — заявил военный.

Жорин отметил важность обновления законодательства в Украине, установление четких механизмов регистрации военнообязанных и ответственности. Затем нужно пересмотреть систему отбора и подготовки, а также "многие другие важные аспекты, а не заявления пустые бесконечно слушать".

"Все так возмущаются отсутствием решений от Конгресса США, но у нас парламент поправки к одному законопроекту не может рассмотреть уже более месяца", — добавил майор ВСУ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Максима Жорина

Когда примут законопроект о мобилизации

Напомним, что Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке завершил анализ более 4000 поправок к законопроекту о мобилизации. В Раде рассказали, когда будет рассмотрен документ.

Также мы сообщали, что нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко рассказал, на каком этапе находится рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Добавим, что секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко и член Комитета Федор Вениславский назвали вопросы, которые осталось рассмотреть в законопроекте.