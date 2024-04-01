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У Верховній Раді розповіли, коли розглянуть новий законопроєкт про мобілізацію

1 квітня 2024 20:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Верховній Раді розповіли, коли розглянуть новий законопроєкт про мобілізацію
Українські військові. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки завершив аналіз понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію. Проте, він ще не готовий до другого читання.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua у понеділок, 1 квітня.

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Коментар адвокатки

За її словами, законопроєкт №10449 тепер має кілька альтернативних версій зі змінами. Комітет завершив розгляд усіх поправок і готує порівняльну таблицю для другого читання, яка включатиме всі пропозиції.

Бекало зазначила, що останні обговорення стосувалися базової військової підготовки, прийому іноземців на службу, термінів служби та відстрочки від призову.

"З останніх новин роботи комітету відомо, що ними вже розглянуто всі 4269 правок. Останні обговорення правок стосувалися проходження базової військової підготовки, приймання іноземних громадян на військову службу, строків військової служби, а також звільнення з військової служби військовослужбовців і питання відстрочки від призову на військову службу", — заявили адвокатка.

Коли законопроєкт буде готовий до другого читання

Депутат Ярослав Железняк повідомив, що перед другим читанням законопроєкт проходить кілька етапів, включаючи розгляд додаткових поправок комітетом. Він очікує, що законопроєкт з’явиться в Раді для голосування приблизно 10-11 квітня, але можливі затримки через "блокувальну постанову". Остаточне прийняття та набуття чинності закону прогнозується на кінець травня або початок червня, хоча на кожному етапі можуть виникнути непередбачені затримки.

Нагадаємо, що нещодавно нардеп Олексій Гончаренко розповів, що є велика ймовірність, що винесений законопроєкт буде винесений на розгляд в сесійну залу 10 квітня. 

Раніше ми писали, що  27 березня у Верховній Раді відхилили поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом. 

Верховна Рада
Ярослав Железняк
нардепи
мобілізація
законопроєкт

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