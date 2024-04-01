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В Верховной Раде рассказали, когда рассмотрят новый законопроект о мобилизации

1 апреля 2024 20:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Верховной Раде рассказали, когда рассмотрят новый законопроект о мобилизации
Украинские военные. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке завершил анализ более 4000 поправок к законопроекту о мобилизации. Однако он еще не готов ко второму чтению.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua в понедельник, 1 апреля.

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Комментарий адвоката

По ее словам, законопроект №10449 теперь имеет несколько альтернативных версий с изменениями. Комитет завершил рассмотрение всех поправок и готовит сравнительную таблицу для второго чтения, включающую все предложения.

Бекало отметила, что последние обсуждения касались базовой военной подготовки, приема иностранцев на службу, сроков службы и отсрочки призыва.

"Из последних новостей работы комитета известно, что ими уже рассмотрены все 4269 правок. Последние обсуждения правок касались прохождения базовой военной подготовки, приема иностранных граждан на военную службу, сроков военной службы, а также увольнения с военной службы военнослужащих и вопросы отсрочки от призыва на военную службу", — заявил адвокат.

Когда законопроект будет готов к другому чтению

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что перед вторым чтением законопроект проходит несколько этапов, включая рассмотрение дополнительных поправок комитетом. Он ожидает, что законопроект появится в Раде для голосования примерно 10-11 апреля, но возможны задержки из-за "блокировочного постановления". Окончательное принятие и вступление в силу закона прогнозируется на конец мая или на начало июня, хотя на каждом этапе могут возникнуть непредвиденные задержки.

Напомним, что недавно нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что велика вероятность, что вынесенный законопроект будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал 10 апреля.

Ранее мы писали, что 27 марта в Верховной Раде отклонили поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом.

Верховная Рада
Ярослав Железняк
нардепы
мобилизация
законопроект

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