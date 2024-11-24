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Жорін прокоментував імовірність нападу РФ на країни НАТО

24 листопада 2024 12:30
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Росія має плани напасти на країни НАТО в майбутньому
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Жорін, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Росія планує рухатися в Європу та напасти на країни НАТО. Проте наразі РФ зосереджена на війні проти України.

Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в Telegram у суботу, 23 листопада.

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Жорін заявив, що напад РФ на НАТО цілком можливий. На його думку, навіть існує такий план.

Проте, як зазначив екскомандир полку "Азов", бойове зіткнення між Росією та Альянсом неможливе до тих пір, поки є територія України.

"Зараз Росія зосереджена на війні з нами, витрачаючи сюди всі ресурси. Війна в Україні не дається РФ так уж легко. Та в подальшому, впевнений, вони мають плани рухатись в Європу", — зазначив Жорін. 

Він додав, що Європа також би використала час і територію України для війни з РФ, якби мала більше сміливості. 

"Я вже не кажу про доцільність відкриття інших фронтів та роботи на випередження", — підкреслив екскомандир полку "Азов".

напад РФ на НАТО
Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відзвітував про успішне "випробовування" нової ракети "Орєшнік".  За його словами, ця ракета зможе завдавати ударів по цілях в усій Європі.

Ми писали про те, що командир 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на дозвіл США бити по території РФ. За його словами, це мало залишатися нерозголошеним, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.

володимир путін НАТО Європа війна в Україні Росія Максим Жорін

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