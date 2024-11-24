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Жорин прокомментировал вероятность нападения РФ на страны НАТО

24 ноября 2024 12:30
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — Россия планирует напасть на страны НАТО в будущем
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Жорин, Telegram
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Россия планирует двигаться в Европу и напасть на страны НАТО. Однако сейчас РФ сосредоточена на войне против Украины.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram в субботу, 23 ноября.

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Жорин заявил, что нападение РФ на НАТО вполне возможно. По его мнению, даже существует такой план.

Однако, как отметил экс-командир полка "Азов", боевое столкновение между Россией и Альянсом невозможно до тех пор, пока есть территория Украины.

"Сейчас Россия сосредоточена на войне с нами, тратя сюда все ресурсы. Война в Украине не дается РФ так уж легко. И в дальнейшем, уверен, они имеют планы двигаться в Европу", — отметил Жорин. 

Он добавил, что Европа также бы использовала время и территорию Украины для войны с РФ, если бы имела больше смелости. 

"Я уже не говорю о целесообразности открытия других фронтов и работы на опережение", — подчеркнул экс-командир полка "Азов". 

нападение РФ на НАТО
Сообщение Жорина. Фото: скриншот

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отчитался об успешном "испытании" новой ракеты "Орешник". По его словам, эта ракета сможет наносить удары по целям по всей Европе.

Мы писали о том, что командир 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на разрешение США бить по территории РФ. По его словам, это должно оставаться неразглашенным, чтобы не дать врагу возможности подготовиться.

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владимир путин НАТО Европа война в Украине Россия Максим Жорин

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