Война в Украине — Россия планирует напасть на страны НАТО в будущем

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Жорин, Telegram

Россия планирует двигаться в Европу и напасть на страны НАТО. Однако сейчас РФ сосредоточена на войне против Украины.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram в субботу, 23 ноября.

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Жорин заявил, что нападение РФ на НАТО вполне возможно. По его мнению, даже существует такой план.

Однако, как отметил экс-командир полка "Азов", боевое столкновение между Россией и Альянсом невозможно до тех пор, пока есть территория Украины.

"Сейчас Россия сосредоточена на войне с нами, тратя сюда все ресурсы. Война в Украине не дается РФ так уж легко. И в дальнейшем, уверен, они имеют планы двигаться в Европу", — отметил Жорин.

Он добавил, что Европа также бы использовала время и территорию Украины для войны с РФ, если бы имела больше смелости.

"Я уже не говорю о целесообразности открытия других фронтов и работы на опережение", — подчеркнул экс-командир полка "Азов".

Сообщение Жорина. Фото: скриншот

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отчитался об успешном "испытании" новой ракеты "Орешник". По его словам, эта ракета сможет наносить удары по целям по всей Европе.

Мы писали о том, что командир 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на разрешение США бить по территории РФ. По его словам, это должно оставаться неразглашенным, чтобы не дать врагу возможности подготовиться.