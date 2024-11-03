Нові бригади в ЗСУ - Жорін прокоментував

Жорін пояснив, чому ЗСУ не потрібні нові бригади
Заступник командира Третьої штумової бригади Максим Жорін переконаний, що наразі нема необхідності у формуванні нових бригад. Натомість, на його думку, необхідно належним чином укомплектувати вже існуючі підрозділи.
Про це Жорін написав на своїй сторінці у Telegram у суботу, 2 листопада.
ЗСУ необхідно доукомплектувати бригади
"Оскільки ситуація на фронті у нас досить складна, піднімати проблеми в армії необхідно, і вирішувати їх необхідно — при цьому дуже швидко", — наголосив Жорін.
Військовий наголосив, що зараз Україні не потрібні нові бригади, а необхідно укомплектувати вже існуючі.
"Серед воюючих бригад складно знайти комплектування навіть більше 40%. В той же час постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля", — пояснив суть проблеми Жорін.
Командир додав, що замість інтеграції нових бійців в існуючу бойову бригаду, частину людей вводять до новостворених підрозділів. Як наслідок, вони не можуть виконати бойові задачі на правильному рівні.
"Їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, що створює тільки нові проблеми, адже управляти ними складно", — наголосив Жорін.
Наостанок військовий зазначив, що не розуміє причин такого процесу і не може пояснити, чому так відбувається.
Нагадаємо, нещодавно Максим Жорін висловився з приводу збільшення кількості випадків СЗЧ та назвав метод, яким можна владнати цю проблему щонайменше на 50%.
Також військовий закликав готувати Дніпропетровську область до оборони.
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