Нові бригади в ЗСУ - Жорін прокоментував

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: соцмережі Жоріна

Заступник командира Третьої штумової бригади Максим Жорін переконаний, що наразі нема необхідності у формуванні нових бригад. Натомість, на його думку, необхідно належним чином укомплектувати вже існуючі підрозділи.

Про це Жорін написав на своїй сторінці у Telegram у суботу, 2 листопада.

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"Оскільки ситуація на фронті у нас досить складна, піднімати проблеми в армії необхідно, і вирішувати їх необхідно — при цьому дуже швидко", — наголосив Жорін.

Військовий наголосив, що зараз Україні не потрібні нові бригади, а необхідно укомплектувати вже існуючі.

"Серед воюючих бригад складно знайти комплектування навіть більше 40%. В той же час постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля", — пояснив суть проблеми Жорін.

Командир додав, що замість інтеграції нових бійців в існуючу бойову бригаду, частину людей вводять до новостворених підрозділів. Як наслідок, вони не можуть виконати бойові задачі на правильному рівні.

"Їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, що створює тільки нові проблеми, адже управляти ними складно", — наголосив Жорін.

Наостанок військовий зазначив, що не розуміє причин такого процесу і не може пояснити, чому так відбувається.

Пост Максима Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Максим Жорін висловився з приводу збільшення кількості випадків СЗЧ та назвав метод, яким можна владнати цю проблему щонайменше на 50%.

Також військовий закликав готувати Дніпропетровську область до оборони.