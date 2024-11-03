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Жорин объяснил, почему ВСУ не нужны новые бригады

3 ноября 2024 00:10
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Новые бригады в ВСУ – Жорин прокомментировал
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: соцсети Жорина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Заместитель командира Третьей штумовой бригады Максим Жорин убежден, что нет необходимости в формировании новых бригад. По его мнению, необходимо должным образом укомплектовать уже существующие подразделения.

Об этом Жорин написал на своей странице в Telegram в субботу, 2 ноября.

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"Поскольку ситуация на фронте у нас достаточно сложная, поднимать проблемы в армии необходимо, и решать их необходимо — при этом очень быстро", — подчеркнул Жорин.

Военный подчеркнул, что сейчас Украине не нужны новые бригады, а необходимо укомплектовать существующие.

"Среди воюющих бригад сложно найти комплектование даже более 40%. В то же время постоянно создаются новые подразделения, которые имеют личный состав без всякого опыта, не имеют офицеров, нуждаются в вооружении и обеспечении с нуля", — объяснил суть проблемы Жорин.

Командир добавил, что вместо интеграции новых бойцов в существующую боевую бригаду, часть людей вводят во вновь созданные подразделения. Как следствие они не могут выполнить боевые задачи на правильном уровне.

"Их выводят в подчинение другим бригадам, что создает только новые проблемы, ведь управлять ими сложно", — подчеркнул Жорин.

В заключение военный отметил, что не понимает причин такого процесса и не может объяснить, почему так происходит.

Жорін
Пост Максима Жорина. Фото: скриншот

Напомним, недавно Максим Жорин высказался по поводу увеличения количества случаев СЗЧ и назвал метод, которым можно решить эту проблему по меньшей мере на 50%.

Также военный призвал готовить Днепропетровскую область к обороне.

Украина Максим Жорин мобилизация война в Украине ВСУ

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