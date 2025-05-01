Чи можуть росіяни почати форсування Дніпра - відповідь Жоріна

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Російські війська можуть спробувати здійснити абсурдну операцію з форсування Дніпра. Однак вона, найімовірніше, завершиться безрезультатно.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі Вечір.LIVE.

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"Намагання є, спроби точно будуть. Росіяни здатні на такі абсурдні речі", — сказав військовий.

За його словами, тактична ситуація на напрямку не сприяє успіху ворога. Навіть у разі спроби форсування шанси на реалізацію планів у росіян залишаються мінімальними.

Жорін наголосив, що подібна операція вимагатиме від окупантів надзвичайних зусиль і коштуватиме сотень життів, але навряд чи дасть будь-який результат.

Військовий підсумував, що не вірить в успіх ворога на цьому напрямку, оскільки реалії бойових дій, логістика та українська оборона роблять такий сценарій малоймовірним.

Нагадаємо, що військовий оглядач, майор запасу та ветеран Олексій Гетьман заявив, що окупанти спланували наступальні дії на півдні на строк від півроку до 9 місяців, тобто на весь 2025 рік.

І раніше в ISW повідомляли, що Росія хоче паузи у війні, щоб підготувати новий наступ. Для цього вона може використати перемир'я.