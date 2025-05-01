Могут ли россияне начать форсирование Днепра - ответ Жорина

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот из видео

Российские войска могут попытаться осуществить абсурдную операцию по форсированию Днепра. Однако она, скорее всего, завершится безрезультатно.

Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире Вечір.LIVE.

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"Попытки есть, попытки точно будут. Россияне способны на такие абсурдные вещи", — сказал военный.

По его словам, тактическая ситуация на направлении не способствует успеху врага. Даже в случае попытки форсирования, шансы на реализацию планов у россиян остаются минимальными.

Жорин отметил, что подобная операция потребует от оккупантов чрезвычайных усилий и будет стоить сотен жизней, но вряд ли даст какой-либо результат.

Военный подытожил, что не верит в успех врага на этом направлении, поскольку реалии боевых действий, логистика и украинская оборона делают такой сценарий маловероятным.

Напомним, что военный обозреватель, майор запаса и ветеран Алексей Гетьман заявил, что оккупанты спланировали наступательные действия на юге на срок от полугода до 9 месяцев, то есть на весь 2025 год.

И ранее в ISW сообщали, что Россия хочет паузы в войне, чтобы подготовить новое наступление. Для этого она может использовать перемирие.