Могут ли россияне начать форсирование Днепра - ответ Жорина

Жорин объяснил, почему форсирование Днепра россиянами невозможно
Российские войска могут попытаться осуществить абсурдную операцию по форсированию Днепра. Однако она, скорее всего, завершится безрезультатно.
Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире Вечір.LIVE.
Могут ли россияне начать форсирование Днепра
"Попытки есть, попытки точно будут. Россияне способны на такие абсурдные вещи", — сказал военный.
По его словам, тактическая ситуация на направлении не способствует успеху врага. Даже в случае попытки форсирования, шансы на реализацию планов у россиян остаются минимальными.
Жорин отметил, что подобная операция потребует от оккупантов чрезвычайных усилий и будет стоить сотен жизней, но вряд ли даст какой-либо результат.
Военный подытожил, что не верит в успех врага на этом направлении, поскольку реалии боевых действий, логистика и украинская оборона делают такой сценарий маловероятным.
Напомним, что военный обозреватель, майор запаса и ветеран Алексей Гетьман заявил, что оккупанты спланировали наступательные действия на юге на срок от полугода до 9 месяцев, то есть на весь 2025 год.
И ранее в ISW сообщали, что Россия хочет паузы в войне, чтобы подготовить новое наступление. Для этого она может использовать перемирие.
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