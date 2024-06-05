НАТО і США не врятують Україну, тому що вони сподіваються на домовленості з Росією

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

НАТО навряд чи врятує Україну від держави-агресора Росії. Тому президент США Джо Байден робить різноманітні реверанси у бік Кремля.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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На думку Жоріна, Заход знову береться за старе і починає обговорювати "сценарії закінчення війни".

"Байден вже теж робить реверанси Росії, публічно заперечуючи необхідність вступу України до НАТО для збереження миру. Насправді, враховуючи "блискавичну" реакцію західних країн на небезпеки, в тому, що НАТО нас врятує від РФ — я теж сильно сумніваюсь. Та суть цих заяв в іншому — вони досі сподіваються на домовленості з Росією, досі не можуть вилізти зі слабкої тєрпільської позиції. Історія нікого нічому не навчила. Відсутність адекватної реакції на виклики сьогодні = втрати та ганьба завтра", — написав Жорін у Telegram.

Скриншот Telegram/MaksymZhorin

Раніше Максим Жорін повідомив, що росіяни активізувались не лише на Харківському напрямку, а в цілому на сході України. Якщо для просування на Східному напрямку їм не вистачить сил, фронт може розтягнутися ще більше. Також, за словами військового, Україна зробила величезну помилку 1 червня 1996 року, коли передала Росії в рамках Будапештського меморандуму свої останні ядерні ракети.