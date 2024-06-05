НАТО и США не спасут Украину, потому что они надеются на договоренности с Россией

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

НАТО вряд ли спасет Украину от государства-агрессора России. Поэтому президент США Джо Байден совершает разнообразные реверансы в сторону Кремля.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Читайте также:

На Западе снова заговорили о сценариях окончания войны в Украине

По мнению Жорина, Запад снова берется за старое и начинают обсуждать "сценарии окончания войны".

"Байден уже тоже делает реверансы России, публично отрицая необходимость вступления Украины в НАТО с целью сохранения мира. На самом деле, учитывая "молниеносную" реакцию западных стран на опасность, в том, что НАТО нас спасет от РФ — я тоже сильно сомневаюсь. Но суть этих заявлений в другом — они до сих пор надеются на договоренности с Россией, до сих пор не могут вылезти из слабой пассивной позиции. История никого ничему не научила. Отсутствие адекватной реакции на вызовы сегодня = потери и позор завтра", — написал Жорин в Telegram.

Скриншот Telegram/MaksymZhorin

Ранее Максим Жорин сообщил, что россияне активизировались не только на Харьковском направлении, а в целом — на востоке Украины. Если для продвижения на Восточном направлении им не хватит сил, фронт может растянуться еще больше. Также, по словам военного, Украина совершила огромную ошибку 1 июня 1996 года, когда передала России в рамках Будапештского меморандума свои последние ядерные ракеты.