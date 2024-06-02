Максим Жорін нагадав про день, коли Україна передала Росії останні ядерні ракети

Жорін нагадав про помилку, яка дуже дорого коштувала Україні
Першого червня 1996 року Україна передала Росії в рамках Будапештського меморандуму свої останні ядерні ракети. Це була помилка тодішнього президента Леоніда Кучми.
Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.
Помилка з минулого, яка дається взнаки сьогодні
Максим Жорін нагадав українцям про вельми сумну дату для України.
"Помилка корисливих тупих пі*****ів — наших земляків, до речі, яка дуже дорого нам коштувала. Символічно, що забрали вони нормальне майбутнє українських дітей саме в День захисту дітей. Сподіваюсь, ми не зробимо подібної помилки, і не дамо більше обміняти безпеку власної держави взамін на пустий п***ж", — написав військовий у своєму Telegram.
Нагадаємо, наприкінці 1994-го президент Леонід Кучма підписав Будапештський меморандум, фактично — відмову від ядерної зброї на користь Росії та США.
Раніше Жорін заявив, що зараз мобілізованих не відправляють з ТЦК одразу у зону бойових дій.
Також військовий відреагував на заяву Олафа Шольца, в якій канцлер Німеччини наголосив, що він проти ударів по території Росії західною зброєю. Максим Жорін переконаний, що така позиція демонструє слабкість західних партнерів України.
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