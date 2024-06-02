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Жорін нагадав про помилку, яка дуже дорого коштувала Україні

2 червня 2024 04:07
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Максим Жорін нагадав про день, коли Україна передала Росії останні ядерні ракети
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Першого червня 1996 року Україна передала Росії в рамках Будапештського меморандуму свої останні ядерні ракети. Це була помилка тодішнього президента Леоніда Кучми. 

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін

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Максим Жорін нагадав українцям про вельми сумну дату для України. 

"Помилка корисливих тупих пі*****ів — наших земляків, до речі, яка дуже дорого нам коштувала. Символічно, що забрали вони нормальне майбутнє українських дітей саме в День захисту дітей. Сподіваюсь, ми не зробимо подібної помилки, і не дамо більше обміняти безпеку власної держави взамін на пустий п***ж", — написав військовий у своєму Telegram.

Жорін заявив, що влада зробила помилку, коли відмовилась від ядерної зброї
Скриншот Telegram/MaksymZhorin

Нагадаємо, наприкінці 1994-го президент Леонід Кучма підписав Будапештський меморандум, фактично — відмову від ядерної зброї на користь Росії та США. 

Раніше Жорін заявив, що зараз мобілізованих не відправляють з ТЦК одразу у зону бойових дій. 

Також військовий відреагував на заяву Олафа Шольца, в якій канцлер Німеччини наголосив, що він проти ударів по території Росії західною зброєю. Максим Жорін переконаний, що така позиція демонструє слабкість західних партнерів України.

Максим Жорін
війна
мобілізація
ядерна зброя
ЗСУ
Росія

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