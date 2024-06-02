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Жорин напомнил об ошибке, которая очень дорого стоила Украине

2 июня 2024 04:07
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Максим Жорин напомнил о дне, когда Украина передала России последние ядерные ракеты
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Первого июня 1996 года Украина передала России в рамках Будапештского меморандума свои последние ядерные ракеты. Это была ошибка президента Леонида Кучмы.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Максим Жорин напомнил украинцам об очень печальной дате для Украины.

"Ошибка корыстных тупых пи*****ов — наших земляков, кстати, которая очень дорого стоила нам. Символично, что забрали они нормальное будущее украинских детей именно в День защиты детей. Надеюсь, мы не совершим подобной ошибки, и не дадим больше обменять безопасность собственного государства взамен на пустой п***ж", — написал военный в своем Telegram.

Жорин заявил, что власти совершили ошибку, когда отказались от ядерного оружия
Скриншот Telegram/MaksymZhorin

Напомним, в конце 1994-го президент Леонид Кучма подписал Будапештский меморандум, фактически — отказ от ядерного оружия в пользу России и США.

Ранее Жорин заявил, что сейчас мобилизованные не отправляются с ТЦК сразу в зону боевых действий.

Также военный отреагировал на заявление Олафа Шольца, в котором канцлер Германии подчеркнул, что выступает против ударов по территории России западным оружием. Максим Жорин убежден, что подобная позиция демонстрирует слабость западных партнеров Украины.

Максим Жорин
война
мобилизация
ядерное оружие
ВСУ
Россия

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