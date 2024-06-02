Максим Жорин напомнил о дне, когда Украина передала России последние ядерные ракеты

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот видео

Первого июня 1996 года Украина передала России в рамках Будапештского меморандума свои последние ядерные ракеты. Это была ошибка президента Леонида Кучмы.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Максим Жорин напомнил украинцам об очень печальной дате для Украины.

"Ошибка корыстных тупых пи*****ов — наших земляков, кстати, которая очень дорого стоила нам. Символично, что забрали они нормальное будущее украинских детей именно в День защиты детей. Надеюсь, мы не совершим подобной ошибки, и не дадим больше обменять безопасность собственного государства взамен на пустой п***ж", — написал военный в своем Telegram.

Скриншот Telegram/MaksymZhorin

Напомним, в конце 1994-го президент Леонид Кучма подписал Будапештский меморандум, фактически — отказ от ядерного оружия в пользу России и США.

Ранее Жорин заявил, что сейчас мобилизованные не отправляются с ТЦК сразу в зону боевых действий.

Также военный отреагировал на заявление Олафа Шольца, в котором канцлер Германии подчеркнул, что выступает против ударов по территории России западным оружием. Максим Жорин убежден, что подобная позиция демонстрирует слабость западных партнеров Украины.