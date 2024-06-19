Жінки в ЗСУ, мобілізація жінок, що говорить новий закон

Українські жінки в армії. Фото: "АрміяInform"

Українські жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають обов’язково стати на військовий облік. У бойових частинах громадянки теж можуть служити, але тільки на добровільній основі.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу".

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Кого з жінок можуть мобілізувати

В Україні відбувається процес мобілізації військовозобов’язаних в умовах повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

В процесі мобілізації обов’язковим є призов для певної категорії жінок — це ті громадянки України, які, будучи придатними до служби за станом здоров’я, мають медичну чи фармацевтичну спеціальність.

Крім того, жінки можуть стати на військовий облік та брати участь у військових діях добровільно.

Гендерна рівність у армії

В українському законодавстві визначається гендерна рівність між чоловіками та жінками.

Це означає, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять службу.

Нагадаємо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.