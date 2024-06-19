Жінки в ЗСУ, мобілізація жінок, що говорить новий закон

Жінки на війні — що змінилося у законодавстві 2024 року
Українські жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають обов’язково стати на військовий облік. У бойових частинах громадянки теж можуть служити, але тільки на добровільній основі.
Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу".
Кого з жінок можуть мобілізувати
В Україні відбувається процес мобілізації військовозобов’язаних в умовах повномасштабної війни, розв’язаної Росією.
В процесі мобілізації обов’язковим є призов для певної категорії жінок — це ті громадянки України, які, будучи придатними до служби за станом здоров’я, мають медичну чи фармацевтичну спеціальність.
Крім того, жінки можуть стати на військовий облік та брати участь у військових діях добровільно.
Гендерна рівність у армії
В українському законодавстві визначається гендерна рівність між чоловіками та жінками.
Це означає, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять службу.
Нагадаємо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.
Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.
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