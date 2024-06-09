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Скільки жінок зараз служать у ЗСУ — відповідь Міноборони

9 червня 2024 13:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скільки жінок служить в ЗСУ — відповідь Міноборони
Жінки-військові ЗСУ на шикуванні. Фото ілюстративне: Армія.Inform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Збройних силах України зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталя Калмикова в інтерв'ю Дмитру Лазуткіну.

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Скільки жінок служать в ЗСУ

За словами Калмикової, ріст чисельності жінок в армії стартував ще у 2014 році, згодом після внесення змін у законодавство жінки отримали право обіймати будь-які посади в українській армії. Водночас вона додала, що з початком повномасштабної війни, мобілізація в Україні не передбачає примусову мобілізацію жінок, оскільки це добровільні засади.

"Зараз у нас в Збройних Силах понад 67 000 жінок, з яких 19 000 — це цивільні працівники, всі інші — це військовослужбовиці з військовим званням", — розповіла посадовиця.

Проте вона додала, що з цим є певні проблеми: оскільки військова кар'єра жінок в армії наразі не працює.

"В нас досі спостерігається проблема з просуванням жінок по службі, і ми зараз шукаємо шляхів регулювати це для того, щоб жінки, які хочуть будувати кар’єру в ЗСУ, мали цю можливість", — наголосила Калмикова.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що за останні два роки ЗСУ отримали понад 110 одиниць військової техніки, а ще 60 одиниць озброєння увійшло в стрій протягом п’яти місяців.

Проте водночас в оборонному відомстві проігнорували засідання парламентської тимчасово-слідчої комісії, яка розглядає порушення у діяльності працівників ТЦК СП під час мобілізації.  

Україна
Міноборони
військова підготовка
жінки
армія
ЗСУ

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