Сколько женщин служит в ВСУ — ответ Минобороны

Женщины-военные ВСУ на построении. Фото иллюстративное: Армия.Inform

В Вооруженных силах Украины сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в интервью Дмитрию Лазуткину.

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По словам Калмыковой, рост численности женщин в армии стартовал еще в 2014 году, после внесения изменений в законодательство женщины получили право занимать любые должности в украинской армии. В то же время, она добавила, что с началом полномасштабной войны, мобилизация в Украине не предусматривает принудительную мобилизацию женщин, поскольку это добровольные устои.

"Сейчас у нас в Вооруженных Силах более 67 000 женщин, из которых 19 000 — это гражданские работники, все остальные — это военнослужащие с воинским званием", — рассказала чиновник.

Однако она добавила, что с этим есть определенные проблемы: поскольку военная карьера женщин в армии пока не работает.

"У нас до сих пор наблюдается проблема с продвижением женщин по службе, и мы сейчас ищем путей регулировать это для того, чтобы женщины, желающие строить карьеру в ВСУ, имели эту возможность", — подчеркнула Калмыкова.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что за последние два года ВСУ получили более 110 единиц военной техники, а еще 60 единиц вооружения вошли в строй в течение пяти месяцев.

Однако в оборонном ведомстве проигнорировали заседание парламентской временно-следственной комиссии, которая рассматривает нарушения в деятельности работников ТЦК СП во время мобилизации.