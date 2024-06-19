Женщины в ВСУ, мобилизация женщин, что говорит новый закон

Украинские женщины в армии. Фото: "АрміяInform"

Украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет. В боевых частях гражданки тоже могут служить, но только на добровольной основе.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Кого из женщин могут мобилизовать

В Украине происходит процесс мобилизации военнообязанных в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией.

В процессе мобилизации обязательным является призыв для определенной категории женщин — это те гражданки Украины, которые, пригодные к службе по состоянию здоровья, имеют медицинскую или фармацевтическую специальность.

Кроме того, женщины могут стать на военный учет и участвовать в военных действиях добровольно.

Гендерное равенство в армии

В украинском законодательстве определяется гендерное равенство мужчин и женщин.

Это означает, что женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами, в одинаковых условиях принимаются на службу по контракту, призываются и проходят службу.

Напомним, что в Украине самое большое количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.