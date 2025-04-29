Зеленському підтвердили ліквідацію деяких осіб з військового керівництва армії РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що керівництво Служби зовнішньої розвідки України підтвердило йому ліквідації осіб з командного складу російських окупантів. Зеленський заявив, що має гарну доповідь і від керівництва СБУ.

Про це президент України написав у Telegram.

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Повідомлення Зеленського. Фото: Скриншот

За словами голови української держави, керівник СЗР Олег Іващенко підтвердив йому ліквідацію ворожих військових вищого ранку, проте сам президент не уточнив, кого саме. Можливо, мова йшла про ліквідованого днями генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, який обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС РФ.

Своєю чергою керівник СБУ Василь Малюк доповів Зеленському про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. Президент України оцінив роботу відомств як ту, що показала хороші результати та подякував всім, хто у цих відомствах бореться з російськими окупантами.

Також Зеленський проінформував, що зараз Україна працює над наступними санкційними кроками. Зеленському вже представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО.

Раніше повідомлялось, що Зеленський відповів на пропозицію Кремля щодо встановлення перемир'я на період з 8 по 10 травня. Він заявив, що мир має бути встановлений негайно.

Також президент України заявив, що тривають запеклі бої на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Російські війська здійснили майже 70 штурмів лише за першу половину доби 27 квітня.