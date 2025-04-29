Зеленскому подтвердили ликвидацию некоторых лиц из военного руководства армии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что руководство Службы внешней разведки Украины подтвердило ему ликвидации лиц из командного состава российских оккупантов. Зеленский заявил, что имеет хороший доклад и от руководства СБУ.

Об этом президент Украины написал в Telegram.

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Сообщение Зеленского. Фото: Скриншот

По словам главы украинского государства, руководитель СВР Олег Иващенко подтвердил ему ликвидацию вражеских военных высшего ранга, однако сам президент не уточнил, кого именно. Возможно, речь шла о ликвидированном на днях генерал-лейтенанте Ярославе Москалике, который занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.

В свою очередь руководитель СБУ Василий Малюк доложил Зеленскому о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Президент Украины оценил работу ведомств как показавшую хорошие результаты и поблагодарил всех, кто в этих ведомствах борется с российскими оккупантами.

Также Зеленский проинформировал, что сейчас Украина работает над следующими санкционными шагами. Зеленскому уже представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО.

Ранее сообщалось, что Зеленский ответил на предложение Кремля по установлению перемирия на период с 8 по 10 мая. Он заявил, что мир должен быть установлен немедленно.

Также президент Украины заявил, что продолжаются ожесточенные бои на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Российские войска совершили почти 70 штурмов только за первую половину суток 27 апреля.