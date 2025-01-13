Зеленський 13 січня заслухав доповіді військового керівництва

Володимир Зеленський та військове керівництво. Фото: ОП

Президент України у понеділок, 13 січня, заслухав доповіді Головкома ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліса. Обговорювали ситуацію на напрямках фронту та кадрові зміни.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Доповідь військового керівництва

"Доповідь військових. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич, командувач Сухопутних військ Драпатий, заступник керівника Офісу Паліса. Ситуація на фронті: Покровський напрямок, район Курахово. Потреби фронту. Курська операція. Обговорили й деякі кадрові питання", — йдеться у повідомленні.

Засідання військово-політичного керівництва. Фото: ОП

Олександр Сирський. Фото: ОП

Михайло Драпатий. Фото: ОП

Зокрема, керівництво країни готує призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. П'ять кандидатур військових вже були запропоновані Сирським та Драпатим — всі мають досвід цієї війни та відомі в армії.

Зеленський вважає кожного з них гідним, але запропонував військовим взяти участь в обранні за допомогою застосунку "Армія+". Опитування стартує сьогодні та триватиме до 17 січня включно.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, наприкінці грудня було підписано наказ про звільнення Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ.

Також 2 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що буде проведено комплексний аналіз діяльності командування Сухопутних військ ЗСУ.