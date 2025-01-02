У Сухопутних військах проведуть аналіз роботи командування

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про проведення комплексного аналізу діяльності командування Сухопутних військ ЗСУ. За його словами, це необхідно для того, щоб новий командувач Сухопутних військ, генерал-лейтенант Михайло Драпатий, отримав повну та об'єктивну картину стану справ у військах.

Про це Умєров написав у Facebook у четвер, 2 січня.

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Скриншот допису Умєрова

Очікувані результати

1. Виявлення сильних та слабких сторін у роботі командування.

2. Оптимізація процесів для підвищення ефективності виконання бойових завдань.

3. Вдосконалення системи управління Сухопутними військами в умовах сучасної війни.

Міністр наголосив, що такий підхід спрямований на зміцнення Сухопутних військ як основної бойової сили ЗСУ та адаптацію до поточних викликів.

Нагадаємо, кілька днів тому у застосунку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ. Його розглядатимуть протягом 24 годин.

Також ми писали, що в "Армія+" військовим будуть платити за знищення техніки ворога. Міноборони хоче надавати винагороду упродовж 72 годин.