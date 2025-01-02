В Сухопутных войсках проведут анализ работы командования

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о проведении комплексного анализа деятельности командования Сухопутных войск ВСУ. По его словам, это необходимо для того, чтобы новый командующий Сухопутными войсками, генерал-лейтенант Михаил Драпатый, получил полную и объективную картину состояния дел в войсках.

Об этом Умеров написал в Facebook в четверг, 2 января.

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Скриншот сообщения Умерова

Ожидаемые результаты

1. Выявление сильных и слабых сторон в работе командования.

2. Оптимизация действий для повышения эффективности выполнения боевых задач.

3. Совершенствование системы управления сухопутными войсками в условиях современной войны.

Министр подчеркнул, что такой подход направлен на укрепление Сухопутных войск как основной боевой силы ВСУ и адаптацию к текущим вызовам.

Напомним, несколько дней назад в приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СЗЧ.

Также мы писали, что в "Армия+" военным будут платить за уничтожение техники врага.