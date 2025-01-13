Зеленский 13 января заслушал доклады военного руководства

Владимир Зеленский и военное руководство. Фото: ОП

Президент Украины в понедельник, 13 января, заслушал доклады Главкома ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого и заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палиса. Обсуждали ситуацию на направлениях фронта и кадровые изменения.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Доклад военного руководства

"Доклад военных. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич, командующий Сухопутными войсками Драпатий, заместитель руководителя Офиса Палиса. Ситуация на фронте: Покровское направление, район Курахово. Потребности фронта. Курская операция. Обсудили и некоторые кадровые вопросы", — говорится в сообщении.

Заседание военно-политического руководства. Фото: ОП

Александр Сырский. Фото: ОП

Михаил Драпатый. Фото: ОП

В частности, руководство страны готовит назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Пять кандидатур военных уже были предложены Сырским и Драпатым — все имеют опыт этой войны и известны в армии.

Зеленский считает каждого из них достойным, но предложил военным принять участие в избрании с помощью приложения "Армія+". Опрос стартует сегодня и продлится до 17 января включительно.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в конце декабря был подписан приказ об увольнении Павла Ткачука с должности начальника Национальной академии сухопутных войск.

Также 2 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что будет проведен комплексный анализ деятельности командования Сухопутных войск ВСУ.