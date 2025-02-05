Перетворити Україну на Чечню — Зеленський розкрив підступні плани Кремля

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Росіяни хочуть перетворити Україну на Чечню, знищивши і взявши територію під свій контроль. Кремль не хоче миру.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Росії потрібна маріонетка в Києві

За словами Зеленського, попри шалені втрати на фронті Росія не готова закінчити цю війну.

"Вони не хочуть миру. Наступного разу вони заявлятимуть, що готові до прямих переговорів із Президентом Трампом. Вони скажуть, що Україна не потрібна, що це глобальна війна між Росією і НАТО і що вони будуть вести переговори тільки зі США. Але це лише черговий привід, щоб продовжити війну. Єдина мета Путіна — щоб Україна перестала існувати", — сказав глава держави.

Президент зазначив, що він не вписується в плани Кремля, оскільки Росії потрібна маріонетка в Києві, людина, яку вони контролюють.

"До війни вони вже мали вплив у нашому парламенті. Вони контролювали одну з найбільших політичних партій і робили все, щоб Україна не могла остаточно обрати європейський шлях. Росіяни, по суті, хочуть зробити те саме, що вони зробили в Чечні, — повністю знищити її та перетворити на абсолютно підконтрольну й підвладну їм територію. Те саме вони зробили в Грузії: спочатку — заморожений конфлікт, потім — підвладний уряд. Цю саму тактику вони застосували і в Білорусі", — додав український лідер.

Зеленський підкреслив, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже, хто буде президентом України.

"Для нього головне, щоб це був хтось із антизахідною, антиєвропейською, антинатовською позицією. Хтось, хто вважає НАТО ворогом, — саме так, як Кремль змальовує Альянс для росіян. Але НАТО — це оборонний альянс. Він ні на кого не нападає. Кремль просто маніпулює своїм народом, змушуючи його вірити в протилежне", — підсумував глава держави.

Раніше у цьому ж інтерв'ю Президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну не було пов’язане з її прагненням вступити в НАТО. Причини для нападу були іншими. Крім того, глава держави розкрив втрати України та Росії у війні.